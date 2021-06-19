Кулеба назвал Украину и Турцию стабилизирующими силами черноморского региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Турция являются силами, которые стабилизируют черноморский регион.

- Но Украина с Турцией являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе. У нас прекрасное сотрудничество практически по всем направлениям, - заявил министр журналистам.

Как сообщает МИД страны, Кулеба принял участие в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума.представитель украинского ведомства также рассказал об "угрозах" из-за проекта газопровода "Северный поток - 2", отметив, что Украина "всегда была и остается надежным транзитером газа".