Посол РФ: Заявления США о новых санкциях – не тот сигнал, какого ждали после саммита в Женеве

Посол РФ Антонов прокомментировал заявления советника президента США о возможных санкциях в отношении России Фото: РИА Новости

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал журналистам заявления советника президента США Джейка Салливана о возможных санкциях в отношении России.

Как сказал дипломат, угрозы Вашингтона – это не тот сигнал, которого все ждали после саммита президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве. Он отметил, что санкционными методами стабилизировать взаимоотношения России и США не получится.

По словам Антонова, в ближайшие дни он встретится с американскими коллегами, чтобы обсудить отношения между странами.

Как писал сайт kp.ru, ранее США заявили, что продолжат вводить новые санкции в отношении российских компаний, причастных к проекту газопровода «Северный поток – 2». Против РФ будут введены и ограничения в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметили в Вашингтоне.

В МИД РФ заявили, что США используют санкции для решения проблем собственной неконкурентоспособности.