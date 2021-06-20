Захарова: США используют санкции для решения проблем собственной неконкурентоспособности

В России готовят «закономерный ответ» на новые санкции США, заявила Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Белого о новых санкциях против России, отметив, что за ними последует «закономерный ответ».

Ранее советник президента США Джейк Салливан сообщил, что санкции Вашингтона будут введены в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. При этом в Белом доме анонсировали новые рестрикции в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Как заявила Захарова в своем Telegram-канале, США используют надуманный предлог, чтобы надавить на более сильных в экономическом отношении конкурентов.

«Северный поток – 2» в изложении местных чиновников увязывается с Навальным…Американские идеологии изобличила сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», – написала дипломат.

Как писал сайт kp.ru, ранее США заявили, что продолжат вводить новые санкции в отношении российских компаний, причастных к проекту газопровода «Северный поток – 2». Против РФ будут введены новые рестрикции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметили в Вашингтоне.