Захарова - о взрыве подводной бомбы в США: «Как это вписывается в климатическую доктрину?» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Американские ВМС решили проверить на прочность свой новейший авианосец «Джеральд Р. Форд» и взорвали около него в водах Атлантики подводную бомбу массой 40 тысяч фунтов (18 тысяч килограмм). Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя данные испытания в США, задалась вопросом, как такие действия вписываются в климатическую доктрину.

- Детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти четыре. Как это вписывается в американскую климатическую доктрину? Накануне Байден говорил о необходимости обеспечить устойчивое будущее и преодолеть кризис, угрожающий существованию человечества. По его словам, люди должны избежать худших последствий в климатическом кризисе. Ударим автопробегом по бездорожью?, - подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, взрыв 18-тонной подводной бомбы рядом с американским авианосцем должен был имитировать реальные боевые условия, чтобы проверить военное судно на прочность. После взрыва были зафиксированы колебания земли магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера.