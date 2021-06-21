Американские военные взорвали 18-тонную бомбу рядом со своим авианосцем Фото; официальная Twitter-аккаунт авианосца "Джеральд Р. Форд"

Американские ВМС взорвали бомбу массой 40 тысяч фунтов (18 143 килограмма) рядом с собственным авианосцем «Джеральд Р. Форд».

Взрыв был произведен в рамках испытаний авианосца и должен был имитировать реальные боевые условия. Как сообщает BBC, корабль прошел «полную ударную проверку».

В результате взрыва произошли колебания земли магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера.

Геологическая служба США зарегистрировала взрыв как землетрясение магнитудой 3,9. По завершении испытаний «Джеральд Р. Форд» отправится в сухой док, где пройдет модернизацию, техническое обслуживание и ремонт. Авианосец уже проходил аналогичную проверку пять лет назад.

В 2019 году во время испытаний «Джеральда Р. Форда» у него сломались паровые турбины. Из-за возникших проблем испытания были прерваны, и корабль был направлен обратно на верфь.