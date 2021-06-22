Жара в Москве может побить сразу два температурных рекорда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июня в Москве может быть установлен первый за лето температурный рекорд. Синоптики прогнозируют, что во вторник воздух прогреется до 34 градусов, а по области показатель будет еще выше – в отдельных районах возможно повышение до 35 градусов.

Аномальное терло принес с собой антициклон, он же обеспечивает отсутствие осадков, слабый юго-восточный ветер со скоростью 1- 6 метров в секунду и атмосферное давление в пределах 752 миллиметра ртутного столба.

- Первый за лето 2021 года рекорд жары может быть установлен в Москве во вторник, температура воздуха повысится до плюс 34. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса,- сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Пик жары придется на середину и вторую половину недели и высока вероятность, что будет побит еще один рекорд – абсолютного максимума лета.

- Прогнозируется повышение температуры до 35-37 градусов, что выше абсолютного максимума июня и приближается к абсолютному максимуму лета. 38,2 градуса было 29 июля 2010 года, - рассказывает «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Жара сохранится и на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Там также плюс 35-37 градусов. На юге Карелии, в Архангельской, Вологодской областях дневные температуры также приблизятся к этим значениям. В северном Поволжье тоже жарко. Плюс 40 в Астраханской области. А в Калмыкии - до 43 градусов.

Спастись от палящего зноя можно на южных курортах страны. Например, в Сочи воздух прогреется до +25 +27, а в Крыму будет от 21 до 26 тепла, но в регионе пока дождливо. Роспотребнадзор запретил купаться на затопленных пляжах.

Только к 27 июня жара в центральной части страны начнет спадать. На северо-запад Карелии обрушатся ливни, сильные дожди захватят южные районы Красноярского края. А на юге Западной Сибири температура будет ниже нормы. Воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

В Роспотребнадзоре посчитали опасным заставлять людей подолгу работать в жаркий период времени и даже подготовили специальные рекомендации для работодателей. Те, кто работают в офисе, должны регулярно делать перерывы, а вот работающим на улице людям рекомендуют трудиться не более 4-5 часов, сообщает Пятый канал.