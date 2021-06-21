Аномальная жара в Москве идет уже несколько дней и, по прогнозам, продлится до конца недели — 21-27 июня 2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столбики термометров в Москве замерли в районе отметки +30 градусов Цельсия. Аномальная жара в Москве держится уже несколько дней и, по прогнозам, продлится до конца недели — 21-27 июня 2021. В соцсетях москвичи вспоминают 2010 год. Тогда жара и засуха продержались несколько месяцев. 33 дня подряд температура не опускалась ниже +30 градусов, а 16 дней подряд днем воздух прогревался до +35. Это привело к лесным и торфяным пожарам вокруг столичного региона. Стоял столь сильный смог, что по городу люди ходили в медицинских масках.

— Тогда сильнейшая жара затронула конец июня, продолжалась в июле и добрую половину августа. Погода 2010 года сейчас может повторится, но вероятность этого 50%. Пока более точно сказать невозможно. Оправдываемость месячных прогнозов не настолько высока. Сейчас можно предсказывать не дальше 10 — 12 дней. Все остальное — игра в рулетку, — рассказал kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Почему в Москве стоит жара?

— Волна тепла зародилась на Севере Африки. Сначала она накрыла запад и центр Европы. В Чехии больше 100 метеостанций дали превышение метеорологических рекордов. На Москву влияние оказывает юго-восточная тяга жаркого воздуха со стороны Ирана и Среднеазиатских пустынь, — отвечает эксперт.

Будут ли температурные рекорды?

— Сейчас температура прибавляет день ото дня по 1 — 1,5 градуса. В воскресенье, 20 июня, нам не хватило всего 0,1 градуса, чтобы поставить суточный рекорд в Москве. Станция на ВДНХ показала +31 градус Цельсия.

21 июня в Москве температурного рекорда тоже не будет. На это число приходится абсолютный рекорд июня за всю историю наблюдений — +34,7 градуса. Это было в 1901 году. Но мы ждем период с 22 по 25 июня. Там абсолютные значения были +33…+33,5 градуса Цельсия. Вот эти рекорды могут быть преодолены. Или будет очень близко к ним.

Когда закончится жара?

— В Европе она уже прошла. В некоторые регионы пришли дожди и сильные порывы ветра. В Москве тоже будут осадки. Пока серьезные ливни спрогнозировать нельзя. Это будет ясно за сутки-двое до начала. Пока мы считаем, что в Москве будет переход от очень жаркой к умеренно теплой погоде. Это случится в выходные 26 — 27 июня.

Жаркое лето для Москвы — это нормально?

— Такое случается. Но главная особенность этого года — продолжительность жары. У метеорологов есть понятие «волна тепла» или «волна жары». Это когда пять и более дней температура превышает норму более чем на пять градусов. В Москве волна жары будет держаться неделю.

20 июня было на семь градусов выше нормы. 21 июня — на 8 градусов выше нормы. 22 июня не исключено, что будет на 9 градусов выше. Такие аномалии температуры сохранятся до пятницы, 25 июня.

Кстати, такой период уже был в истории Москвы — июнь 1998 года. Тогда шесть дней подряд были установлены температурные рекорды. Сейчас, думаю, три дня подряд будут рекорды. Не исключено, что будет поставлен абсолютный рекорд температуры в Москве.

Все слышали про глобальное потепление. Это из-за него в Москве то лето жары, то лето ливней?

— Мы используем формулировку глобальные изменения климата. Уместно говорить не только о повышении температуры — этот факт никто не отрицает, а вообще о повышении неустойчивости погоды. Жара становится более яркой и интенсивной. Периоды холодной погоды становятся более затяжными. Так будет продолжаться и дальше, если мы не остановим глобальные изменения климата.

Сейчас в Москве затяжная жара. Чем она сменится? Это могут быть сильные грозы, шквалы, порывистый ветер. Такое случается, когда регион оказывается на границе жаркого и более холодного воздуха. Но повторюсь, пока прогнозировать осадки рано.

КСТАТИ

Что с температурой воды?

Начало купального сезона в Москве синоптики объявили 18 июня — вода прогрелась до +20 градусов Цельсия. Но на этой неделе водоемы станут еще теплее — до +24 градусов.