В России обсудят идею введения акцизов на сладкую газировку Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки в России, что поднимает цены на эту категорию товаров.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении данной инициативы, также представителей Минсельхоза и Минфина, проект об отнесении сахаросодержащих напитков к подакцизным рассматривали на совещании у первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко.

Уточняется, что говорили о двух вариантах акциза - в зависимости от стоимости напитка и в зависимости от содержания сахара. Заинтересованным ведомствам дали поручение проработать инициативу. Как предполагает, сборы с акциза составят 10-20 миллиардов рублей в год.

При этом сообщается, что участники встречи разошлись по поводу цели сбора. Однако назвали основной целью введения акцизов повышение стоимости напитков и сокращение их употребления ради здоровья населения, а другой – пополнение бюджета.

Однако в Минсельхозе выступили против инициативы, указав на то, что такая мера грозит сокращением производства и потребления, а также развитием нелегального рынка.

Против идеи выступил и Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки). Глава организации Максим Новиков отметил, что на сладкие напитки приходится всего примерно два процента потребления сахара в России, а вклад в бюджет от такого акциза окажется незначительным, в то время как может сократиться производство и количество рабочих мест в отрасли.