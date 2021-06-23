Голикова: заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю возросла почти на 30% Фото: Иван МАКЕЕВ

В течение апреля и мая этого года эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавируса в России была стабильной, однако за последние три недели наблюдается значительный рост заболеваемости. Только за прошлую неделю заболеваемость инфекцией в стране выросла на 30%. Об этом в среду, 23 июня, сообщила в ходе совещания российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России сейчас составляет 76,2 случая на 100 тысяч населения.

- Среднесуточный показатель поднялся на 31,2 процента, в Москве – 42 процента. Наблюдается превышение среднероссийских показателей в десяти регионах. Причин две. Во-первых, несоблюдение ограничительных мер, многие регионы ослабили меры. Вторая причина распространения - мутация штаммов коронавируса, - объяснила Татьяна Голикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории РФ врачи выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту числа зараженных остается Москва, где за один день заболели еще 6 534 человека.