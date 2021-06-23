В России 23 июня 2021 выявлено 17 594 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в среду, 23 июня.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 534. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается Московская область с рекордным показателем 2 323. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заболели 1 092 человека.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 15,8 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 548 летальный исход, что является максимум с 11 февраля, а также вылечились12 660 пациентов - максимум с 13 марта.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на среду, 23 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 368 513 человек. Жертвами вируса стали 130 895 заболевших, а выздоровели 4 902 110 человек.