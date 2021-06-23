Голикова: в России нет штамма коронавируса «дельта плюс» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России пока что не было зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс». Об этом в среду, 23 июня, сообщила в ходе совещания российский вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, индийский штамм заболевания в настоящее время наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях.

- Индийские ученые сообщили о мутации «дельта плюс», в России ее пока что не зафиксировали. В ближайшее время необходимо принять ряд мер - абсолютно традиционными. Речь идет о соблюдении ограничительных мер, ограничении массовых мероприятий, обеспечении уровня тестирования, а также вакцинации и ревакцинации переболевших и привитых, - сказала Татьяна Голикова.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный центр «Вектор» также сообщил, что в настоящее время мутации коронавирусной инфекции «дельта плюс» в России нет. Ученым предстоит оценить эпидемический потенциал данного штамма.