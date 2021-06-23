Встреча президентов Украины и Грузии началась с конфуза. Фото: официальное интернет-представительство президента Украины

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с грузинским лидером Саломе Зурабишвили в Киеве сегодня началась с конфуза: во время церемонии официальной встречи солдат почетного караула выронил из рук ножны. Видео инцидента в среду, 23 июня, опубликовал Telegram-канале APnews.

Солдат подошел к главам двух стран во время официальной церемонии и выронил ножны рядом с ними, а затем сразу же их поднял. Президент Украины отреагировал на это с улыбкой.

Встреча Зеленского и Зурабишвили состоялась в Мариинском дворце в украинской столице. У грузинского президента в рамках визита на Украину также запланирована встреча с главой местного правительства Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается посетить Берлин 12 июля, чтобы встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества двух стран.