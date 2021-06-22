Зеленский планирует посетить Берлин для переговоров с Меркель 12 июля 2021 года

Зеленский планирует посетить Берлин для переговоров с Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается посетить Берлин 12 июля. Он планирует очно встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель для обсуждения вопросов безопасности и двухстороннего сотрудничества.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии", - написал Зеленский в своем Twitter.

Во вторник, 22 июня, офис украинского лидера сообщил, что Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения ситуации и вопроса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, что Украина в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным всемирной организации ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность присутствием российских военных у границы с Украиной. Он отметил, что в случае нападения ВСУ дадут отпор. На заявление президента в Москве отметили, что российские военные на своей территории могут передвигаться в любую сторону, а Россия не собирается вести военные действия ни с одной из мировых держав.