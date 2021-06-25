В Москве грабители избили актера из «Папиных дочек» и «Зайцев+1»

Анатолий Хропов. Кадр фильма «Агитбригада «Бей врага!» (2007) Фото: Кадр видео

Российский актер Анатолий Хропов, известный зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Папины дочки» и «Зайцев+1», пострадал из-за нападения грабителей в центре Москвы, когда он спешил на спектакль, который должен был пройти в одном из столичных кафе.

Зрители артиста так и не дождались. Избитого актера нашли за входом в кафе в Леонтьевском переулке. Неизвестные отобрали у него деньги, телефон, документы и золотую цепочку, сообщает «Пятый канал». По его данным, полиция уже знает об ограблении и избиении Анатолия Хроповв, ведутся поиски нападавших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года на Комсомольском проспекте в центре Москвы был избит народный артист России Юрий Шлыков. Он возвращался домой после прогулки с собакой, когда заметил, что двое рабочих решили выбросить мусор из грузовика прямо у подъезда его дома. Актер сделал гастарбайтерам замечание, предложил им убрать за собой.

Однако молодые люди прошли за «обидчиком» в подъезд, где повалили 67-летнего Шлыкова на пол, стали бить ногами по лицу. Сам актер говорил, что его могли убить, если бы не соседи – заступились.