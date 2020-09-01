«Народного артиста по лицу ногами»: в центре Москвы избили Юрия Шлыкова

Народный артист пока не решил, будет ли требовать строго наказания Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вечерняя прогулка с собакой во вторник, 1 сентября, закончилась для Народного артиста России Юрия Шлыкова, мягко говоря, печально. Актер не смог пройти мимо грузового автомобиля, из которое двое грузчиков решили выбросить мусор прямо у подъезда его дома на Комсомольском проспекте. Юрий Вениаминович сделал замечание, мол уберите за собой, ребята. Но горячим парням, приезжим из стран Средней Азии, это очень не понравилось. Те на ломанном русском послали артиста куда подальше. Он тоже за словом в карман не полез. В итоге все закончилось дракой. Ну как дракой? Били народного артиста, которому, между прочим, уже 67 лет. Он написал заявление в полицию и сам рассказал «Комсомолке», что произошло.

- После простого замечания меня в моем собственном подъезде повалили на пол и стали бить ногами по лицу. Такое время у нас сейчас - нервное. Народного артиста бьют ногами по лицу. Могли убить, если бы соседи не заступились, - рассказал Юрий Шлыков.

В главке столичного МВД информацию о нападении подтвердили.

- Участники происшествия опрошены. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД Москвы.

Скорее всего, грузчиков привлекут по статье «Побои». Народный артист пока не решил, будет ли требовать строго наказания.

- Просто стало страшно жить. Это не нормально, когда человека бьют за просьбу убрать мусор. И ни где-нибудь, а в самом центре Москвы, - возмутился Юрий Шлыков.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Шлыков родился в Москве. В 1974 году он окончил театральный институт имени Щукина. Работал в Московском театре драмы и комедии и Государственном театре имени Вахтангова. Более 40 лет преподает в институте имени Щукина, профессор. Получил известность после исполнения главной роли Виталия Лосева в советских детективных художественных фильмах «Инспектор Лосев» (1982) и «Петля» (1983).