Один человек погиб при сильном торнадо в Чехии

В Чехии один человек погиб при сильном торнадо Фото: REUTERS

Как минимум один человек скончался в результате сильного торнадо в Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на Министерство здравоохранения и МВД страны.

Отмечается, что торнадо разрушило семь и город Годонин, находящийся недалеко от границ Австрии и Словакии.

- Шторм в Южной Моравии унес по крайней мере одну жизнь, — сообщил директор больницы в Годонине Ян Тесаржик.

Некоторые люди еще находятся под завалами разрушенных зданий. На местах работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. Минфин страны выделит пострадавшему региону десять миллионов крон. А министерство регионов выделит еще 500 миллионов крон.

Напомним, в четверг, 24 июня, на юго-восток Чехии обрушился торнадо. В результате пострадали около 150 местных жителей. Как рассказала журналистам пресс-секретарь чешской службы скорой помощи Гедвика Кропачкова, "торнадо сравнял с землей значительную часть селений Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина".