Японцы призвали вернуть Курилы после инцидента с британским эсминцем в Черном море

В Японии призвали вернуть Курилы после инцидента с британским эсминцем в Черном море Фото: REUTERS

Читатели японского издания "Санкэй симбун" призвали вернуть Курильские острова после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Так они отреагировали на статью с анализом инцидента.

В частности, один из комментаторов считает, что Великобритания возвращает себе статус владычицы морей, выступая против "российских агрессивных поползновений в мире".

- Остается только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий, — добавил он.

Другой читатель считает, что для упрощения возврата Курилов необходим вооруженный конфликт на территории Крыма. Еще один пользователь отметил, что "по России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется".

В среду, 23 июня, Минобороны России сообщило о нарушении государственных границ в Черном море эсминцем Defender. Британский корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. По курсу движения корабля были сброшены три осколочно-фугасные авиабомбы. После чего он покинул границы России.