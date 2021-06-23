Опубликовано видео с самолета, сопровождавшего нарушивший границу британский эсминец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России опубликовало видео с британским эсминцем Defender, который днем, 23 июня, нарушил государственные границы РФ в акватории Черного моря и подошел к мысу Фиолент в Крыму.

На записи видно, как российский Су-24М приблизился к плывущему судну.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды России. Команде эсминца было вынесено несколько предупреждений после чего пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

После инцидента в МИД РФ был вызван военный атташе Британии для разъяснения ситуации. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что также в ведомство будет приглашен и британский посол.

Минобороны Великобритании опровергло факт нарушения границ, и сообщает, что эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. В ведомстве отвергли заявления России о предупредительной стрельбе.