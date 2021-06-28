Сенатор Цеков назвал способ, как наладить отношения Украины и России Фото: REUTERS

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков назвал способ, который поможет наладить отношения Украины и России. Политик допускает, что при стечении ряда факторов, страны смогут вести конструктивный диалог.

Сенатор отметил, что в Черном море заметно уменьшилось число провокаций со стороны Украины. Раньше регулярно появлялись новости о случаях нападения на рыболовные суда.

Одна из причин, по которой Киев умерил свою активность – это траты на российские корабли. Они превышают возможности украинской стороны. К тому же крымские капитаны стали намного осторожнее в Черном море.

Самое главное, по мнению политика, Украину удалось избавить от излишней любви со стороны США и НАТО. Киев постепенно выходит из-под влияния Запада. Это станет эффективным способом наладить отношения с Россией, полагает сенатор.

- Конечно должна быть добрая воля Украины в таких вопросах как украинско-российские отношения. Не нужно приглашать никаких судей, которые будут устраивать лишние провокации, - цитирует ФАН слова сенатора.