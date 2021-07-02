Украину зимой ожидают серьезные проблемы с газом

Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой Фото: REUTERS

Будущей зимой Украину ожидают большие проблемы с газом, об этом предупредил сограждан бывший министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что на сегодняшний день российский холдинг «Газпром» не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища отопительного сезона. По словам экс-главы украинского министерства ЖКХ, поэтому «европейцы паникуют», растут цены на газ, а нынешние киевские власти совершенно не думает о том, что зимой страну ждут большие проблемы с газом.

«У нас половина газа – украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет», - заявил Кучеренко в эфире телеканала «Первый независимый».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Киев, несмотря на собственные заявления о намерении договориться с Москвой по газу, ввел санкции в отношении главы правления «Газпрома» Алексея Миллера.