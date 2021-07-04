Сербия и Венгрия завершили строительство продолжения «Турецкого потока» Фото: DPA/ТАСС

Сербия и Венгрия завершили строительство «Балканского потока» – линейной части газопровода «Турецкий поток», проходящей от Турции до Венгрии.

Церемония соединения трубы на границы Сербии и Венгрии состоялась в воскресенье, 4 июля. В ходе нее генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о завершении строительства балканского участка газопровода.

Как отметил глава компании, мощности проекта позволят поставлять газ по всей Центральной Европе.

Пролегающий через Сербию участок «Турецкого потока» будет использоваться для поставок газа через Турцию в Болгарию, Сербию и Венгрию. Протяженность участка – 403 километра, проектная мощность – 13,9 миллиарда кубометров газа в год.

Как писал сайт kp.ru, 1 января 2021 президент Сербии Александр Вучич положил начало запуску газопровода «Балканский поток», по которому российский газ будет поступать на Балканы и в Центральную Европу в обход Украины.

В июне 2021 глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт начнет закупки российского газа через «Балканский поток» до конца года.