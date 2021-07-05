Мурашко призвал расширять возможности вакцинации для медиков в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По всей России необходимо расширять возможность вакцинации от коронавирусной инфекции для медицинских сотрудников. Некоторые клиники уже приступили к вакцинации врачей на рабочем месте. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил в ходе беседы с журналистами глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Минздрав поддерживает поддерживаем возможность для медицинского персонала проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Медицинские работники находятся на передовой борьбы с пандемией, очень важно защитить их здоровье. Некоторые клиники, например, клиники Сеченовского университета, провели вакцинацию на рабочем месте почти всего коллектива еще в минувшем сентябре, - сообщил глава ведомства.

Михаил Мурашко отметил, что министерства здравоохранения направило в регионы России указания по организации вакцинации пациентов и медработников.

Как писал сайт kp.ru, сегодня главный врач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что кабинеты вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников клиник создали в стационарах Москвы, первый такой кабинет уже начал работать в его больнице.