Вирусолог: Заболеть коронавирусом можно в третий раз и гораздо тяжелее

Евгений Тимаков рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Педиатр, вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что люди могут заразиться коронавирусной инфекцией в третий раз. При этом велика вероятность, что болезнь будет протекать тяжелее, чем в предыдущие два раза.

- Мы сейчас видим, что заболевают не просто второй раз те, кто болел в первую и вторую волну. Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, - сказал Тимаков во время пресс-конференции.

Специалист призвал россиян вакцинироваться. Он отметил, что иммунитет к COVID-19 после болезни гораздо слабее, чем после прививки. Тимаков пояснил, что после болезни вырабатывается много антител, которые не нейтрализуют вирус.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и министерству здравоохранения страны актуализировать модель вакцинации россиян от коронавирусной инфекции с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90 процентов. Следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России, и другие актуальные факторы, отметил Мишустин.