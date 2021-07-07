Правительство поручило выделить средства для газификации внутри домовладений

Правительство России поручило выделить средства для газификации внутри домовладений Фото: Андрей МИНАЕВ

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российское правительство рекомендовало регионам страны выделить деньги на газификацию внутри домовладений.

- В основном, это либо оказание материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан, либо субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекаются на строительство газовых сетей, — пояснил Новак.

Он добавил, что финансовая поддержка должна быть направлена на приобретение оборудования или на проведение сетевой инфраструктуры внутри участка.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о "социальной газификации", который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет "Газпром", однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.