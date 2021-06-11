Путин подписал закон о «социальной газификации» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков. Документ в пятницу, 11 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет «Газпром», однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

Документ касается и источников финансирования газификации. В первую очередь, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили», то есть строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка. Единый оператор и региональный оператор будут привлекать средства благодаря льготным кредитам и займам. При этом исключается рост тарифов для населения выше инфляции.

Услуги по подключению к газу будут оказываться по принципу «одного окна» на основании комплексных договоров. До границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения денег россиян.

Отмечается, что до 2030 года газификация России должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9 процента.