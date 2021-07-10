Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане Фото: REUTERS

В воскресенье, 10 июля, сильное землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали на севере Таджикистана. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 02:14 по времени UTC (05:14 мск), находился в 171 километрах к юго-востоку от города Худжанд с населением 144 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

Согласно данным сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана, магнитуда толчков составила 6,4, им присвоен энергетический класс 13,8.

Как сообщает Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) республики, в результате сильного землетрясения погибли пять человек.

Напомним, в конце апреля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая возле границы с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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