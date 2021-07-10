Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июля 2021 8:52

Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

В стране произошло землетрясение магнитудой 5,9
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Фото: REUTERS

В воскресенье, 10 июля, сильное землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали на севере Таджикистана. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 02:14 по времени UTC (05:14 мск), находился в 171 километрах к юго-востоку от города Худжанд с населением 144 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

Согласно данным сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана, магнитуда толчков составила 6,4, им присвоен энергетический класс 13,8.

Как сообщает Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) республики, в результате сильного землетрясения погибли пять человек.

Напомним, в конце апреля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая возле границы с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о самых страшных землетрясениях в истории.