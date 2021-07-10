Число умерших от коронавируса в России за сутки обновило максимум Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи зарегистрировали еще 752 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за весь период пандемии. Всего с начала эпидемии жертвами инфекции в стране стали 142 253 человека. Такие данные в субботу, 10 июля, привел Оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число летальных исходов после коронавируса за последние 24 часа зафиксировали в Москве.

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в стране выявили 25 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на субботу, 10 июля, общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии в России возросло до 5 758 300 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа полностью выздоровели еще 17 750 человек, а всего с начала пандемии - 5 182 837 пациента.