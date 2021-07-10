Видео последствий землетрясения в Таджикистане, где погибли пять человек, появилось в Сети Фото: REUTERS

В интернете опубликовали видео сильного землетрясения Таджикистане, в результате которого погибли пять человек.

«К сожалению, землетрясение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу», - приводит агентство «Ховар» заявление президента Национальной академии наук Фархода Рахими, который сообщает, что в результате «остались под толщей земли и погибли» пять жителей села Бустон (бывшее село Кули-Боло) сельская община Лангари-Шох Таджикабадского района.

Как писал сайт kp.ru, землетрясение зарегистрировали на севере Таджикистана в 02:14 по времени UTC (05:14 мск) в субботу, 10 июля. Как сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 171 километрах к юго-востоку от города Худжанд с населением 144 тысяч человек, а магнитуда землетрясения составила 5,9.

Согласно данным сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана, магнитуда толчков была 6,4, им присвоен энергетический класс 13,8.