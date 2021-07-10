Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель певицы МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы Марины Абросимовой. По ее словам, здоровье артистки улучшилось.

«Марине действительно стало лучше», - приводит RT слова представителя певцы.

Другие подробности пока не уточняются.

Напомним, артистке стало плохо во время концерта в Казани 12 июня. Через несколько дней ее госпитализировали с диагнозом вирусная пневмония. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО - способ поддержания функций сердца и легких для крайне тяжелых пациентов, которым уже не помогает искусственная вентиляция легких.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным, у певицы наблюдается серьезное поражение правого легкого. К нему подключена специальная трубка для откачки жидкости. Кроме того известно, что у нее развилась легочная гипертензия, из-за которой возможны осложнения на сердце.