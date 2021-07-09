Директор МакSим поделилась страшными подробностями болезни: "Кожа слезала, как бумага"

Певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова. - Ред.) ровно три недели находится в коме из-за тяжелых последствий пневмонии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова. - Ред.) ровно три недели находится в коме из-за тяжелых последствий пневмонии. В больницу практически одновременно с артисткой попала и ее директор Маргарита Соколова, у которой диагностировали коронавирус. Все это время она крайне редко выходила на связь и почти не давала комментариев о состоянии звезды. Как оказалось, Соколова и сама была на грани жизни и смерти.

В своем Инстаграме после долгого затишья директор МакSим наконец объявила о выздоровлении и возвращении домой, поблагодарив врачей, медсестер и санитарок, которые ее спасали.

- Моя благодарность девочкам, с которыми я лежала в одной палате, моим юным подругам Оле, Лене и Венере - спасибо вам, мои родные, - написала Маргарита Соколова. - Никогда не забуду, как через восемь дней девчонки мыли меня в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть... Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Первые дни я обливалась потом таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала, как бумага. А я плакала… от немощи и радости, что у нас самые человечные люди на земле.

Коварный ковид проявился у директора певицы самым непредсказуемым образом: на третий день болезни, еще до госпитализации, она потеряла сознание ночью, когда пошла на кухню выпить воды.

В больницу практически одновременно с артисткой попала и ее директор Маргарита Соколова, у которой диагностировали коронавирус. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В один момент полностью отключилось сознание. Ты не чувствуешь, что падаешь, - вспомнила Соколова то странное состояние. - Очнулась я, лежа на полу, и почувствовала боль, болела голова - при падении сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла что надо ползти к комнате сына, так как муж был в командировке. Сын, конечно, перепугался...

Когда сотрудники "скорой" поднимали пациентку, голова, по ее словам, кружилась так, что пол и потолок вертелись, как колесо. Через неделю в больнице состояние Соколовой продолжало ухудшаться до тех пор, пока ей не вкололи чудо-лекарство: некую новую разработку российских ученых, которая появилась всего год назад. Уже через сутки воспаление удалось остановить.

- Я поняла, что мой мозг прояснился и начал работать. Но душил страшный кашель, просто до рвоты. Слабость, панические атаки... Но поскольку воспаление остановили, я попросилась домой. Выписывать не хотели, пришлось написать отказ, - объяснила директор певицы. - Спасибо всем за поддержку и участие. Начиная с сегодняшнего дня, у нас будут только позитивные новости!

Между тем, о состоянии МакSим ее помощница не сказала ни слова. Разве что отреагировала на комментарий подписчицы с пожеланием скорейшего выздоровления певице.

- Поверьте, так и будет, - кратко и оптимистично ответила Соколова.

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