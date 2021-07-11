Онколог перечислила неочевидные признаки рака кожи

Своевременные обследования у специалистов обычно помогают предупредить развитие опасных болезней. Однако, что касается злокачественных новообразований, то определить их даже на ранних стадиях не всегда возможно.

По словам специалиста Клиники кожных болезней Сеченовского университета, врача-дерматолога, онколога Екатерины Вертиевой, "коварный убийца" может дремать долгие годы и в одночасье убить человека.

Эксперт напомнила россиянам о том, какие неочевидные признаки могут свидетельствовать о развитии рака кожи.

Прежде всего стоит обратить внимание на рубцы. Они являются одним из клинических проявлений онкологии. Чаще всего они образуются вне зависимости от того, были ли на их месте раны. Просто ткани резко грубеют и меняют свой вид. Об этом доктор рассказала "Пятому каналу" (5-tv.ru).

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