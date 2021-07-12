Минпромторг попросил у ФНБ более 1,5 триллиона рублей на авиастроение

Минпромторг попросил у ФНБ более 1,5 триллионов рублей на авиастроение Фото: корпорация "Иркут"

Министерство промышленности и торговли России разработало программу развития авиастроения, согласно которой к 2030 году на рынок будут выведены более 700 гражданских отечественных самолетов.

Ведомство предлагает направить в авиационную промышленность 1,8 триллиона рублей, большую часть которых – 1,6 триллиона – планируется взять у Фонда национального благосостояния. Еще 244 миллиарда предполагается направить из федерального бюджета, пишет «Коммерсант».

Согласно планам Минпромторга, предлагаемая программа развития авиастроения позволит произвести 735 лайнеров Ил-114, МС-21, ЛМС-901 «Байкал», Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять моделей вертолетов. По замыслу ведомства, такие объемы выпуска авиатехники дадут возможность нарастить закупку отечественных самолетов компаниями с государственным участием, а предприятия гражданского авиапрома увеличат загруженность до 80-90%.

Тем временем, эксперты предполагают, что программа слишком амбициозна с точки зрения финансовой составляющей и сроков реализации. Так, старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко объяснил, что мощности корпорации «Иркут» позволяют производить 36 машин в год, наращивание же выпуска займет много времени и должно быть оправдано спросом на самолеты. По его мнению, потребности внутреннего рынка составляют сейчас от 30 до 35 лайнеров в год.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 прилетел для испытаний в аэропорт Жуковский в Московской области.