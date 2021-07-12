Молнии на севере Индии убили более 60 человек

Не менее 60 человек погибли от ударов молний на севере Индии Фото: REUTERS

Более 60 человек погибли из-за ударов молний на севере Индии, в том числе жертвами природной стихии стали не менее десяти человек, желающих сделать селфи при посещении средневекового дворца.

Как передает телеканал NDTV, в минувшие воскресенье, 11 июля, молнии унесли жизни 41 человека в штате Уттар-Прадеш. Уточняется, что инциденты, в основном, происходили в сельской местности, а их жертвами, как правило, становились женщины и дети.

В штате Раджхастан была отмечена массовая гибель туристов, которые посетили знаменитый дворцовый комплекс Амбер рядом с Джайпуром. Молния ударила в смотровую башню крепости. Жертвами инцидента стали 11 человек, которые делали в это время селфи. Кроме того, еще девять человек погибли в других местах штата.

На регион в минувшие выходные обрушились муссонные дожди, которые сопровождающиеся грозами. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате финансовой компенсации семьям погибших и пострадавшим от ударов молний.

Напомним, в конце июня в Останкинскую башню за полтора часа грозы ударили 22 молнии. Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция не прекращалась, и в результате этих ударов никто не пострадал.