Ученые связали популярность вакцины «КовиВак» с консервативным способом ее разработки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые рассказали, почему вакцина научного центра имени Чумакова так популярна среди россиян.

«Это информационная кампания, которая накладывается на консервативность россиян — а «КовиВак» сделана по консервативной и хорошо известной технологии, и люди скептически относятся к высокотехнологичным инновациям, которыми являются и «ЭпиВакКорона», и «Спутник V», — заявила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Такое же мнение выразил и вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что граждане нашей страны в большинстве своем консервативны, поэтому у них вызывает доверие испытанный подход к разработке вакцины, который был применен при создании "КовиВак".

«КовиВак» сделан по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Проблема в том, что много такой вакцины произвести трудно. Будет неизбежный дефицит», — подчеркнул он.

Ученые отмечают, что прививка «КовиВаком» чаще переносится более легко, чем «Спутником V», возникает меньше побочных эффектов. При этом препарат центра имени Гамалеи обеспечивает более высокий уровень антител. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вакцина Центра Чумакова («КовиВак») была зарегистрирована в России в середине февраля 2021 года. Поставка препарата в медицинские центры страны началось в конце марта.

Напомним, в России существует несколько вакцин от коронавируса. Так, в августе прошлого года центр имени Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Она получила название "Спутник V". Позднее появился препарат, разработанный центром "Вектор" Роспотребнадзора, получивший название "ЭпиВакКорона". Препарат научного центра имени Чумакова "КовиВак" стал третьей вакциной от коронавируса, разработанной в России.