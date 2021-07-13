Минтруд США сообщил, что годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах за последние 12 месяцев достиг 5,4 процента, что стало наивысшим показателем с августа 2008 года. Об этом во вторник, 13 июля, сообщило Министерство труда США, где отметили, что этот показатель непрерывно ускоряется с начала текущего года.

«Индекс потребительских цен увеличился на 5,4 процентов ... это самый значительный рост за 12 месяцев после 5,4 процента роста за период, закончившийся в августе 2008 года», - говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, потребительские цены в июне 2021 года выросли на 0,9 процентов по сравнению с маем. По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5 процентов, месячная - 0,6 процентов.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9 процентов в годовом выражении и до 0,4 процента - в месячном.

Базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, по итогам июня в годовом исчислении составила 4,5 процента. Как отмечается, показатель базовой инфляции в годовом выражении стал самым высоким с ноября 1991 года.

Цены на продовольствие в стране в июне текущего года поднялись на 0,8 процентов в месячном выражении, на энергоносители - на 1,5 процента. За год продукты питания подорожали на 2,4 процента, а энергоносители - на 24,5 процента.