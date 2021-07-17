ВОЗ проверит лаборатории в районе первых случаев заражения коронавирусом в декабре 2019. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения собирается провести проверку лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей коронавирусом в декабре 2019 года. Об этом сообщил в пятницу, 16 июня, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Секретариат ВОЗ проведет комплексные исследования людей, диких животных, животных, содержащихся в неволе и на фермах, а также окружающей среды. Будут изучены приоритетные географические районы, где раньше всех был выявлен SARS-CoV-2, а также соседние районы, где были обнаружены другие коронавирусы.

Организация проведет проверку рынков животных в Ухане. Также "пройдут аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", - отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что будет создана постоянно действующая Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов, или SAGO. В ее задачи войдет выявление новых вирусов, которые могут перерасти в пандемии.