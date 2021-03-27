Американский вирусолог утверждает, что коронавирус вырвался из лаборатории в Ухане

Редфилд утверждает, что первые случаи заболевания были обнаружены в Китае еще в сентябре, однако официальный Пекин долгое время скрывал истинные масштабы опасности даже от собственных медиков. Фото: REUTERS

Экс-глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд считает, что местом происхождения коронавируса, ставшего причиной пандемии, была лаборатория в китайском городе Ухань, а власти КНР долгое время скрывали опасность.

– Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятным источником этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался.

Редфилд утверждает, что первые случаи заболевания были обнаружены в Китае еще в сентябре, однако официальный Пекин долгое время скрывал истинные масштабы опасности даже от собственных медиков.

В качестве доказательства вирусолог ссылается на свой разговор с представителем китайского Центра контроля заболеваний Джорджа Гао в январе прошлого года. По словам Редфилда, Гао «обезумел и начал плакать», рассказывая о проблеме.

Критической точкой в расследовании происхождения пандемии Редфилд называет запрет китайских властей на въезд американских экспертов в самом начале распространения заболевания.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, которые провели в Китае без малого месяц с целью установить причину возникновения пандемии коронавируса, назвали утечку вируса из лаборатории в Ухане маловероятной.

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