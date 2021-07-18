Российское правительство выделило более 204 млрд рублей на единовременные выплаты для школьников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 204 млрд рублей на выплаты для школьников.

Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, все российские семьи, где растут дети школьного возраста, к 1 сентября получат по десять тысяч рублей за каждого школьника.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года. Согласно документу, выплаты буду произведены одному из родителей или опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября этого года, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучают по основным общеобразовательным программам.