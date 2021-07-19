76% школьников сталкивались с мошенничеством по телефону и в онлайн-играх Фото: Кристина Посохина

76% российских школьников сталкивались со звонками мошенников и обманом в онлайн-играх. При этом большинство уверены, что неплохо подкованы в финансовых вопросах и не клюют на уловки мошенников. Свой уровень знаний они оценивают на «четыре с минусом» и признают, что им есть куда расти.

Только каждый пятый опрошенный СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education ответил, что не знает, как защититься от данной категории преступников.

В целом уровень финансовой грамотности подрастающего поколения оставляет желать лучшего. Каждый пятый родитель говорит, что ребенок не осознает уровень достатка своей семьи и может попросить «последний айфон» или ноутбук «как у друзей». Только в 40% случаев дети адекватно оценивают финансовое положение семьи, но все равно порой просят дорогостоящие вещи. Каждый третий школьник не знает, что такое НДС, а 50% не слышали о НДФЛ.

87% респондентов дают детям карманные деньги, причем признают, что 30% детей тратят их бездумно.

В связи с этим треть респондентов начинает обучать детей финансовой грамотности с 6–10 лет. Каждый четвертый взрослый уверен, что самое оптимальное время с 10–12. 16% полагают, что эти знания нужно давать уже в 5–6 лет, а 12% называют идеальным возрастом 12–15 лет, пишет газета "Известия".

Ранее в ЦБ заявили, что финансовая грамотность станет обязательным предметом в школьной программы в России с 1 сентября 2022 года. Преподавать дисциплину будут учащимся 5-9-х классов, сообщает ФАН.