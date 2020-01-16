2020-01-16T13:45:14+03:00
Общество

Российским школьникам необходимы задачники по финансовой грамотности

Об этом заявила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, выступая на экспертной дискуссии, посвященной финансовой грамотности как одному из инструментов преодоления бедности
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Главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Борисовна Колесникова. Фото: Пресс-служба ГК «Просвещение»Главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Борисовна Колесникова. Фото: Пресс-служба ГК «Просвещение»
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Дискуссия состоялась 15 января на Гайдаровском форуме-2020 «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», партнером которого является Группа компаний «Просвещение».

Участники дискуссии рассказали о проектах, направленных на повышение финансовой грамотности разных групп населения.

По мнению Анны Зеленцовой, стратегического координатора проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», финансовая грамотность играет важную роль в преодолении бедности. Конечно, залог всеобщего благосостояния – это рост экономики, но причиной бедности зачастую становится неумение человека распоряжаться личными финансами.

Как отметила Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансовых исследований, в зоне риска оказывается молодое поколение. Семья не является транслятором установок финансовой грамотности – как показал прошлогодний опрос с участием 85 тыс. респондентов, в 70% семей родители не поднимают эти темы в общении с детьми. А система образования, по ее мнению, лишь движется к тому, чтобы прививать детям правильные стратегии финансового поведения.

Впрочем, как сообщил директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, профессор НИУ ВШЭ Николай Берзон, в течение нескольких лет выпускаются пособия по финансовой грамотности для школьников, а учителя из разных регионов повышают квалификацию для ее преподавания.

Главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова рассказала, что если раньше обучение финансовой грамотности считалось прерогативой основной и старшей школы, то сегодня запрос на такие программы зафиксирован на уровне начальных классов и даже детского сада. «Просвещение» готово на этот запрос ответить.

Она также напомнила, что задания по финансовой грамотности были впервые включены в международное исследование качества образования PISA в 2012 году, и российские 15-летние школьники продемонстрировали результаты выше среднего. В числе причин, по мнению Надежды Колесниковой, – хорошая математическая подготовка, необходимая для выполнения этих заданий, а также здравый смысл, которого у наших детей достаточно.

Благодаря инициативам Минфина России и Центрального банка России сегодня в школах немало учебной литературы по финансовой грамотности, считает главный редактор «Просвещения». Единственное, что школы просят в дополнение к имеющимся материалам, - задачники, дающие возможность детям применять знания в реальных жизненных ситуациях. «В школьном возрасте дети еще не сталкиваются со сложными финансовыми ситуациями, но они должны быть к ним готовы – уметь о них размышлять и принимать правильные решения», - подчеркнула Надежда Колесникова, пригласив всех присутствующих поучаствовать в работе над новыми задачниками.

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