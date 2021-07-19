Комитет Совфеда предложил ужесточить правила техосмотра автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комитет российского Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей. Сенатор направили правительству свой план реформирования системы, который позволит не только сохранить, но и ужесточить действующие правила технического осмотра. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий документ.

Речь идет о переносе с 1 марта 2022 года на 1 октября текущего 2021 года дату вступления в силу изменений в Кодекс об административных правонарушениях, по которым при фиксации нарушения камерой видеонаблюдения владельца машины на две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая ТО.

Комитет верхней палаты также предложил обязать водителей иметь такую карту при себе и предъявлять ее инспектору, в случае нарушения штраф может составить 500 рублей.

- В настоящее время кабмин рассматривает различные варианты реформы, среди которых есть упрощение и оптимизация технического обслуживания и его отмена, - отметил при этом вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин подписал закон, которые отменяет обязательность проведения технического осмотра авто для получения полиса ОСАГО.