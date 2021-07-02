Путин подписал закон об отмене обязательных техосмотров автомобилей

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Теперь для оформления полиса не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать техосмотр.

В настоящее время обязательное страхование транспортных средств проходит только при условии прохождения техосмотра. Закон должен вступить в силу 22 августа текущего года.

Как писал сайт kp.ru, ГИБДД не планирует штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел РФ предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. С помощью такого механизма ГИБДД сможет сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси. Как отмечается, очень часто техническая неисправность становится сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов.