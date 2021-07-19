Мурашко посоветовал отказаться от бани и алкоголя в день вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После вакцинации от коронавирусной инфекции на один день следует отказаться от бани и употребления алкогольных напитков. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Необходимо помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуется все-таки соблюдать такой лечебно-охранительный режим. Конечно же, исключить какие-то походы в баню, спиртные напитки в это день точно не нужно употреблять, - отметил министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Как писал сайт kp.ru, накануне вирусолог и сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн посоветовало в течение двух-трех дней до прививки от коронавирусной инфекции и такой же срок после вакцинации не употреблять алкоголь, не подвергаться стрессам, а также не подвергаться чрезмерным физическим нагрузкам.