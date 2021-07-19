В Совфеде назвали нарушением прав человека украинский закон о языке

Андрей Клишас назвал закон Украины о языке нарушением прав человека Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал нарушением прав человека закон Украины о государственном языке.

- Новые требования о государственном языке Украины - грубое нарушение прав и свобод человека. К сожалению, ситуация ограничения прав русскоязычного населения уже не первый год наблюдается на Украине, где русскоговорящие граждане, составляющие существенную часть населения Украины, с каждым годом имеют все меньше и меньше возможностей для участия в культурной жизни страны на родном для них русском языке, — цитирует сенатора ТАСС.

Он сообщил, что 31,8% населения Украины используют русский язык, еще 20,8% говорят как на русском, так и на украинском. Поэтому закон о языке является дискриминацией огромной группы граждан Незалежной, считает Клишас. Он добавил, что действия украинских властей также не соответствуют мировым тенденциям, которые направлены на поощрение многоязычия.

Напомним, согласно принятому в 2019 году закону все культурные мероприятия в стране должны проводиться на украинском языке. Также местные телеканалы должны выпускать 90% своих передач на украинском языке.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение украинского Конституционного суда по закону о языке не являются конституционными. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, подобными решениями украинские власти продолжают борьбу с собственной идентичностью.