Захарова заявила о нелегитимности решения КС Украины по закону о языке

Мария Захарова заявила о нелегитимности решений КС Украины по закону о языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение украинского Конституционного суда по закону о языке не являются конституционными.

Напомним, согласно принятому в 2019 году закону все культурные мероприятия в стране должны проводиться на украинском языке. Также местные телеканалы должны выпускать 90% своих передач на украинском языке.

Как заявила Захарова, у украинского КС "не оказалось под рукой" конституции Незалежной.

- А так они нашли бы статью 10, в которой говорится: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется конституцией Украины и определяется законом", — написала она у себя в Telegram.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, подобными решениями украинские власти продолжают борьбу с собственной идентичностью.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти Украины, торжественно отмечая день конституции страны, забывают о соблюдении множества положений главного закона республики, в частности о защите русского и других языков. По ее словам, украинские власти забывают и о международных обязанностях страны, таких как, "следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН (а значит, обязательному для исполнения) минскому Комплексу мер".