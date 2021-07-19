Минпросвещения планирует перевести школы на безбумажные технологии к 2024 году

Минпросвещения России планирует перевести школы на безбумажный документооборот к 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Министерство просвещения планирует перевести 90% документооборота школ в электронную форму к 2024 году. Об этом говорится в стратегии цифровой трансформации, подготовленной ведомством.

- Доля электронного документооборота используемого образовательными организациями, относительно бумажного документооборота - 2024 год - 90%, — гласит текст документа.

Также к 2024 году планируется перевести все школы на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности.

Ранее глава российского Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России в скором времени появится особенный, "белый" интернет для школьников. В нем будут размещать образовательные фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров в онлайн-режиме. Также там будет контент только с проверенным содержанием. Министр просвещения отметил, что онлайн-технологии призваны дополнять традиционную систему образования, а не заменять ее.