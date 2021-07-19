Депутат Сураев выступил против идеи об ужесточении техосмотра

В Госдуме выступили против ужесточения правил ТО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы РФ по транспорту Максим Сураев выступил против предложения сохранить обязательный техосмотр для легковых автомобилей с ужесточением правил. Политик назвал такую систему «побором с людей».

«Может быть, это очередное перетягивание одеяла, потому что люди будут вынуждены платить за техосмотр, за диагностическую карту», — цитирует Сураева Газета.Ru.

Депутат добавил, что новое предложение никак не скажется на безопасности дорожного движения. А вот чтобы действительно наладить ситуацию, необходимо улучшить качество дорог и обновить автопарк.

«В первую очередь, наведение порядка на всем автомобильном парке, особенно на грузовом автомобильном парке, в котором есть автомобили в ужасном состоянии. Если вы хотите безопасность повысить, сделайте нормальные дороги и нормальное освещение, сделайте нормальное дорожное покрытие, сделайте разделительные полосы. Люди бьются не потому что не прошли ТО, не от того, что хотят разбиться, а потому что они попадают в такие условия, в которых очень трудно что-то сделать», — добавил политик.

Напомним, ранее комитет российского Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей. В Совфеде предложили не только сохранить обязательный техосмотр, но и ужесточить действующие правила ТО, передает «Свободная пресса».