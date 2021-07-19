МИД РФ: передача охраны аэропорта Кабула военным Турции вызывает вопросы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва выражает недоумение в связи с тем, что после вывода контингентов США и НАТО из Афганистана безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие военнослужащие, а не афганские военные. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, отметив, что Анкара согласовала этот вопрос с Вашингтоном, а не с кабульской администрацией.

«Нас удивляет, что неужели за 20 лет всё это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос», - приводит его «Интерфакс».

Как писал сайт kp.ru, ранее Талибан* выступил против размещения турецких военных на территории Афганистана, заявив, что это нарушает суверенитет страны. Талибы* пригрозил атаковать силы Турции в случае их присутствия в Афганистане.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. Как сообщил в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Анкара собирается обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода американских военных из Афганистана.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация