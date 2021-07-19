Путин: Рост ВВП России по итогам 2021 года приблизится к 4%

Путин сообщил, что рост ВВП России по итогам 2021 года приблизится к 4% Фото: REUTERS

Рост ВВП в России по итогам 2021 года будет близок к 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании по национальным проектам.

"Экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырех процентов. Надеюсь, что близко к этому", - сказал глава государства.

Он отметил, что этого удастся достичь за счет "ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике", а также мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей. Как подчеркнул президент, эти "позитивные тенденции" нужно использовать для повышения уровня жизни населения.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин сообщил, что экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции в России в целом преодолены, а экономика восстановилась. Принятые в стране меры дают основания полагать, что уже в 2021 году РФ нарастит некоторые показатели, сказал он.