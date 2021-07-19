Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 17 августа 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 19 июля, стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Такое решение было принято из-за того, что в этой стране по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 17 августа 2021 года», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально полеты в Танзанию и Турцию были приостановлены с 15 апреля до 1 июня 2021 года, российским туристам рекомендовали или выбрать другое место для отдыха, или перенести поездку на более поздние даты. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 80 процентов наших курортников, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции, а из Танзании россияне привозят не только коронавирусную инфекцию, а еще и малярию.

Позже ситуация с коронавирусом в Турции значительно улучшилась, и было принято решение о восстановлении полномасштабного авиационного сообщения с Турцией с 22 июня 2021 года.